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13 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekliye heyecan uyandıran zam! 2021 Ocak zammı ile en düşük ve yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? Enflasyon oranları... Emekliye heyecan uyandıran zam! 2021 Ocak zammı ile en düşük ve yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? Enflasyon oranları...
Emekliler için 2021 yılına sayılı günler kala maaşlara yapılacak zam heyecanı yaşanıyor. Ocak ve Temmuz aylarında ortaya çıkan enflasyon miktarı ile maaşlara zam yansıtılacak. Geçtiğimiz dört ay içinde açıklanan enflasyon rakamlarına göre SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine yüzde 4.61 oranında zam yapılacağı ön görülüyor. İşte, 2021 Ocak zammı ile en düşük ve yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? Enflasyon oranları...
Giriş Tarihi: 13.11.2020 16:18 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020 16:40
Yaklaşık 13 milyon emeklinin merakla beklediği 2021 ocak zammı hakkında son dakika gelişmeler yaşanıyor. Kasım ayının sonlarına geldiğimiz dönemde maaş zammı için beklentiler ortaya çıkmaya başladı. Ocak ve Temmuz aylarında ortaya çıkan enflasyon rakamları maaş zamlarına direk etkiliyor. Geçtiğimiz 4 aylık zaman diliminde ortaya çıkan enflasyon oranları sonrasında Hakem Kurulu tarafından alınacak karar bekleniyor. Ocak ayında yapılacak zam miktarı ile ilgili tahminlerin netleşmesi sonrasında gelecek açıklamalar bekleniyor. İşte, 2021 Ocak zammı ile en düşük ve yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? Enflasyon oranları...
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİ OCAK ZAMMI NE KADAR, KAÇ PARA OLACAK?
Merkez Bankası'nın yüzde 12.1'lik enflasyon tahmini, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 6 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu tahmine göre, Ocak zammı yüzde 2 enflasyon farkıyla yüzde 5'e çıkabilecek.
NASIL DEĞİŞECEK?
Ocak artışı yüzde 3 olursa en düşük maaş; memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 830 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 898 liraya yükselecek. Eğer oran yüzde 5'e yükselirse, en düşük memur maaşı 3 bin 905, memur emeklisi maaşı da 2 bin 955 liraya ulaşacak.
MAAŞLARA 286 TL ZAM GELECEK
Yapılan tahminlere göre SSK ve Bağkur emeklileri için gelen zam ile beraber 286,25 TL'ye varan artış meydana gelecek. En yüksek emekli maaşı 6375,37 TL olurken gelen zam oranı ile beraber 6661,62 TL olacak.
ESNAFLARA EN AZ 1971 TL MAAŞ
En düşük esnaf emeklileri için verilecek aylıkların 1886 TL'den 1971 TL ye artış göstermesi de bekleniyor. 2000 yılından daha önce emekli olan SSK statüsündeki vatandaşlara taban aylık olarak da 2233 TL maaştan 2333 TL ye artacak. Şu an net bir açıklama gelmese bile yakın zamanda gelecek açıklama ile emekli maaşlarının ne kadar olacağı da merak ile bekleniyor.