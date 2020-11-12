Son dakika: Borsa İstanbul ilk yarısında rekor tazeledi! Başkan Erdoğan'ın çağrısı sonuç verdi





İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,65 ve holding endeksi yüzde 1,05 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 2,07 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında bankacılık ve ulaştırma hisselerinin öncülüğünde 1.303,31 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.