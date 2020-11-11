Son dakika... Altın fiyatları düşecek mi? soruları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sonrası altın fiyatları yukarı yönlü hareket etmişti. Aşı haberleri ve Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından sert düşen altın fiyatları yakından takip ediliyor. Altın yatırımı yapmak isteyen vatandaşlar, güncel fiyatları araştırıyor. Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Onurcan Bal, A Para'da altın fiyatları ile ilgili son gelişmeleri aktardı. Peki, altın daha düşer mi? Gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 11 Kasım canlı altın fiyatları...

ALTIN DAHA DÜŞER Mİ?

Altın kısa vadede bir süre daha oynaklığın devam edebileceğini ifade eden Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Onurcan Bal, "Zaman zaman salgınla ilgili endişeleri artıracak gelişmeler altın fiyatlarında kısa vadeli yükseliş hareketlerini beraberinde getirebilir. Ancak Pazartesi günü gördüğümüz gibi aşı kaynaklı gelişmeler buradaki olumlu haber akışları da düşüşleri beraberinde getirebilir" dedi.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İşte 11 Kasım tarihli güncel altın fiyatları: