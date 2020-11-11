Altın fiyatları son dakika! Altın daha düşer mi? 11 Kasım gram, çeyrek, 22 ayar bilezik gramı ne kadar? Uzman yorumları...
Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Koronavirüs pandemisi sürecine ilişkin gelişmelerle yön bulan altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'nin şirketi BioNTech'de geliştirilen koronavirüs aşısının Covid-19 hastalığını durdurmada yüzde 90 etkili olduğu haberi altın fiyatlarında baskılayıcı unsur oldu. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gram altın 472 liraya kadar düştü. Peki, 11 Kasım gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın daha düşer mi? İşte uzman yorumları...
Son dakika... Altın fiyatları düşecek mi? soruları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sonrası altın fiyatları yukarı yönlü hareket etmişti. Aşı haberleri ve Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından sert düşen altın fiyatları yakından takip ediliyor. Altın yatırımı yapmak isteyen vatandaşlar, güncel fiyatları araştırıyor. Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Onurcan Bal, A Para'da altın fiyatları ile ilgili son gelişmeleri aktardı. Peki, altın daha düşer mi? Gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 11 Kasım canlı altın fiyatları...
ALTIN DAHA DÜŞER Mİ?
Altın kısa vadede bir süre daha oynaklığın devam edebileceğini ifade eden Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Onurcan Bal, "Zaman zaman salgınla ilgili endişeleri artıracak gelişmeler altın fiyatlarında kısa vadeli yükseliş hareketlerini beraberinde getirebilir. Ancak Pazartesi günü gördüğümüz gibi aşı kaynaklı gelişmeler buradaki olumlu haber akışları da düşüşleri beraberinde getirebilir" dedi.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
İşte 11 Kasım tarihli güncel altın fiyatları:
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 475,29
SATIŞ: 477,38
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 753,96
SATIŞ: 770,58
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.503,20
SATIŞ: 1.541,16
TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 3.139,47
SATIŞ: 3.220,72
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
ALIŞ: 266,16
SATIŞ: 308,94
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
ALIŞ: 430,13
SATIŞ: 446,77
ALTININ KİLOGRAMI 479 BİN LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 479 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 475 bin 800 lira, en yüksek 500 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,3 azalışla 479 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 528 milyon 110 bin 355,65 lira, işlem miktarı ise 5.179,45 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 564 milyon 665 bin 884,97 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Standart Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
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