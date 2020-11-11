Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni ekonomi politikası uluslararası yatırımcılar için fırsatlar sunuyor

Ayrıca uzun vadeli tasarruflar ve yatırımlar açısından elverişli bir ortam hazırlanarak büyüme ve istihdamın sağlıklı, sürdürülebilir ve güçlü bir şekilde sürmesi temin edilecek.

Ekonomide, nitelikli istihdam oluşturan, enflasyona ve cari açığa yol açmayan, ağırlıklı olarak yurt içi tasarruflar ve doğrudan uluslararası yatırımlarla finanse edilen bir büyüme yapısı oluşturulacak. Bunun için makroekonomik temelleri ve kurumsal kaliteyi güçlendirerek, güvene ve istikrara dayalı bir iş ortamı tesis edilecek.