Son dakika: Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar 8 liranın altına düştü

"ENFLASYONU DAHA DA AŞAĞI ÇEKECEĞİZ"

Faiz sebep, enflasyon neticedir ve bunu başaracağız. İnşallah buradaki engeli aşarak enflasyonu daha da aşağı çekeceğiz. Bunun için en kısa sürede enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte, ardından kademeli olarak orta vadeli hedeflerimize doğru indirmekte kararlıyız."