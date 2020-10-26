26 Ekim 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri THY'den yurt içi kampanyası

THY'den yurt içi kampanyası

(THY)  yurt içi uçuşları için başlattığı yeni kampanyada yolcularına 99.99 liraya uçuş imkanı sunuyor.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.10.2020
ABONE OL
THY'den yurt içi kampanyası

THY'nin başlattığı kampanya 26 Ekim-27 Ekim 2020 tarihlerinde düzenlenen ve seyahat tarihi 1 Aralık 2020- 21 Ocak 2021 arasındaki biletler için geçerli olacak. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı ya da varışlı yurt içi tek yön ekonomi sınıfı uçuşlarda geçerli olan kampanya KKTC ve Hopa'ya yapılacak uçuşları kapsamayacak.

Konuyla ilgili olarak THY'den yapılan açıklamada "Memleket özleminizi giderirken sevdiklerinize sağlık ve güvenle kavuşun diye şimdi Türkiye'nin her yerine uçuşlar 99.99 TRY! 26 ve 27 Ekim'de biletinizi alın, Güvenli Seyahat Standartlarımız ve geliştirilmiş özel hijyen önlemleriyle Türk Hava Yolları'nın her zamanki misafirperverliği eşliğinde seyahatinizi gerçekleştirin! denildi.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Son dakika: THY Kasım ayı uçuş planını açıkladı SON DAKİKA: THY KASIM AYI UÇUŞ PLANINI AÇIKLADI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA