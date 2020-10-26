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Yatırım ve istihdama "Hazine" arazisi desteği! 49 yıl süreli bedelsiz veriliyor

Yatırımların teşviki ve istihdamın artırılması için taşınmazlarının yatırımcılara açılmasına devam edilecek ve bu kapsamda 2021 - 2023 döneminde 60 milyon metrekare yüzölçümlü taşınmaz kullanılacak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.10.2020 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020
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Yatırım ve istihdama Hazine arazisi desteği! 49 yıl süreli bedelsiz veriliyor

2021 yılı Bütçe Gerekçesi'nden yapılan derlemeye göre, yatırımların desteklenmesi amacıyla 'ye ait taşınmazların tarım, hayvancılık, eğitim, turizm ve diğer amaçlı yatırımların teşviki doğrultusunda kullandırılması uygulaması sürdürülecek.

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Milliyet'te yer alan habere göre Eylül itibarıyla 89 milyon liralık yatırım ve 477 kişilik taahhüdü karşılığında 3.9 milyon metrekare yüzölçümlü taşınmaz için ön izin ve irtifak hakkı edildi. 20.3 milyon metrekarelik Hazine taşınmazı yatırımcıların kullanımına sunulmak üzere ilana çıkarıldı.



Yatırımların proje bazında desteklenmesine ilişkin düzenleme uyarınca yaklaşık 1.1 milyon metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazı üzerinde, 22 milyar lira sabit yatırım ve 4 bin 623 kişi istihdam ile yatırımcılar lehine 49 yıl süreli irtifak hakkı tesis edildi.

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