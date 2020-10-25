Karadeniz'de bulunan rezervin ekonomik karşılığı 80 milyar dolar

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin "(Karadeniz'deki rezerv) Bu rezervin ekonomik olarak karşılığı tam 80 milyar dolar. Bu bizi hem masada daha güçlü kılacak hem de cari açıkla mücadelede çok büyük bir avantaj sağlayacak." ifadelerini kullandı.