Milyonlarca gence KYK borcu fırsatı! Borçların faizleri silinecek

Başvurular yıl sonuna kadar sürecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile gümrüklere yapılacak ödemeler Ocak'ta, SGK'ya yapılacaklar da Şubat'ta başlayacak.Yapılandırma kapsamında öğrenim kredisi borçları da bulunuyor. Gençler, bu borçlarını kolaylıkla kapatabilecek. Ödemeler Ocak'ta başlayacak. İsteyen peşin avantajıyla, isteyen de 36 ayda 18 eşit taksitte borcunu bitirecek.