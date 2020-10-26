Balıkesir’de emekli banka müdürü kivi yetiştirip Türkiye’nin her yerine gönderiyor

KİVİ BAHÇESİNİ BİLGİSAYARLA YÖNETİYOR, DONA KARŞI ANINDA ÖNLEM ALIYOR

Ahmet Eskintan iki bin ağaçtan oluşan kivi bahçesine kurduğu ve yazılımını Türkiye'de özel olarak yazdırdığı bilgisayarlı otomasyon sistemini de tanıtarak, "Özellikle sulama ve gübreleme programını uygularken bilgisayarlı otomasyon sisteminden destek alıyoruz. Ayrıca bir otomasyon sistemi hazırlattık burası için. Besleme programını çalıştırırken zaman dilimlerini koyuyoruz. Bir saatlik sulama programında 10 dakika temiz su, 40 dakika gübreli su ve kalan 10 dakika için ise tekrar temiz su vermesini sağlayarak sulamayı bu şekilde yapmasını sağlıyoruz. Ayrıca don riskinin olduğu dönemlerde otomasyon sistemimize verileri girerek bahçemizin üç farklı noktasından ısı değerlerini alıp ortalamasına göre sıfır derecenin altına düşerse bahçedeki ağaçların üst kısımlarında bulunan sistemin otomatik olarak çalışmasını sağlayıp birkaç dakika içinde ağaçların üzerinde yapay bir nemlendirme sağlıyoruz. Böylece bahçemiz don riskinden kurtuluyor" diye konuştu.

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