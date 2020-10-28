Merkez Bankası Başkanı Uysal: Veriler toparlanmanın eylül ve ekim aylarında sürdüğüne işaret ediyor

Yüksek belirsizlik ortamı fonların gelişmekte olan ülkelere yönelmesini engelliyor. Yıllık tüketici enflasyonu 3.çeyrekte temmuz enflasyon raporunda sunulan tahmin bandı üst bandına yakın seyretti.

TOPARLANMA SÜRÜYOR

Çekirdek göstergeler 3.çeyrek enflasyon eğiliminin temel mal grubu kaynaklı olarak yükseldiğine işaret ediyor. Gıda enflasyonunda yüksek seyir devam ediyor.

Uluslararası ham petrol fiyatlarının uzun bir süre salgın öncesi seviyelerinin altında seyredeceğini öngörüyoruz. Yüksek frekanslı veriler toparlanmanın eylül ve ekim aylarında sürdüğüne işaret ediyor.