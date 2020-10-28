Merkez Bankası Başkanı Uysal: Veriler toparlanmanın eylül ve ekim aylarında sürdüğüne işaret ediyor
Son dakika haberine göre... Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Yüksek frekanslı veriler toparlanmanın eylül ve ekim aylarında sürdüğüne işaret ediyor." ifadelerini kullandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, yılın son enflasyon raporunu açıkladı. Murat Uysal, "Yüksek frekanslı veriler toparlanmanın eylül ve ekim aylarında sürdüğüne işaret ediyor." ifadelerini kullandı.
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İşte Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal açıklamaları:
SIKI DURUŞ SÜRECEK
"Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para ve likidite politikalarında sıkı duruş sürdürülecektir.
Yüksek belirsizlik ortamı fonların gelişmekte olan ülkelere yönelmesini engelliyor. Yıllık tüketici enflasyonu 3.çeyrekte temmuz enflasyon raporunda sunulan tahmin bandı üst bandına yakın seyretti.
TOPARLANMA SÜRÜYOR
Çekirdek göstergeler 3.çeyrek enflasyon eğiliminin temel mal grubu kaynaklı olarak yükseldiğine işaret ediyor. Gıda enflasyonunda yüksek seyir devam ediyor.
Uluslararası ham petrol fiyatlarının uzun bir süre salgın öncesi seviyelerinin altında seyredeceğini öngörüyoruz. Yüksek frekanslı veriler toparlanmanın eylül ve ekim aylarında sürdüğüne işaret ediyor.
ENFLASYON TAHMİNİ
Enflasyonun yıl sonunda yüzde 12,1 olarak gerçekleşeceği, 2021 sonunda yüzde 9,4'e gerileyeceği tahmin edilmektedir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para ve likidite politikalarında sıkı duruş sürdürülecektir.