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Merkez Bankası Başkanı Uysal: Veriler toparlanmanın eylül ve ekim aylarında sürdüğüne işaret ediyor

Son dakika haberine göre... Merkez Başkanı , "Yüksek frekanslı sürdüğüne işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.10.2020 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020
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Merkez Bankası Başkanı Uysal: Veriler toparlanmanın eylül ve ekim aylarında sürdüğüne işaret ediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez () Başkanı , yılın son raporunu açıkladı. Murat Uysal, "Yüksek frekanslı sürdüğüne işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

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İşte Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal açıklamaları:

SIKI DURUŞ SÜRECEK

"Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para ve likidite politikalarında sıkı duruş sürdürülecektir.

Yüksek belirsizlik ortamı fonların gelişmekte olan ülkelere yönelmesini engelliyor. Yıllık tüketici enflasyonu 3.çeyrekte temmuz enflasyon raporunda sunulan tahmin bandı üst bandına yakın seyretti.

TOPARLANMA SÜRÜYOR

Çekirdek göstergeler 3.çeyrek enflasyon eğiliminin temel mal grubu kaynaklı olarak yükseldiğine işaret ediyor. Gıda enflasyonunda yüksek seyir devam ediyor.

Uluslararası ham petrol fiyatlarının uzun bir süre salgın öncesi seviyelerinin altında seyredeceğini öngörüyoruz. Yüksek frekanslı veriler işaret ediyor.

ENFLASYON TAHMİNİ

Enflasyonun yıl sonunda yüzde 12,1 olarak gerçekleşeceği, 2021 sonunda yüzde 9,4'e gerileyeceği tahmin edilmektedir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para ve likidite politikalarında sıkı duruş sürdürülecektir.

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