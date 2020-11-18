Esnaf Destek Paketi ile 748 bin esnaf 18,6 milyar lira kredi kullandı

Esnaf Destek Paketi kapsamında, 25 bin liraya kadar limitli, 3 aya kadar ödemesiz dönemli ve 12 aya kadar vadeli kullanılabilecek şekilde düzenlenen esnaf kredi kartı sayısı da 557 bin 357'ye ulaşırken, bu kapsamda tahsis edilen kredi kartı limiti 10 milyar 519 milyon lira oldu.

Esnaf ve sanatkarlara kullandırılan düşük faizli krediler için oluşan gelir kaybına yönelik 2020 yılında 2,2 milyar lira kaynak tahsis edildi, yıl içindeki artışlarla bu tutarın 3 milyar lirayı geçmesi öngörüldü. Bu amaçla 2021 yılı bütçesinde de 3,8 milyar lira ödenek ayrılması planlandı.