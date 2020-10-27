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Merkez Bankası'ndan piyasaya 5 milyar liralık doping!

 (), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 24 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 5 milyar lira verdi. İhalede en düşük ve ortalama basit  yüzde 14,75, en yüksek basit faiz yüzde 14,76 olurken, en düşük ve ortalama bileşik faiz yüzde 15,80, en yüksek bileşik faiz yüzde 15,81 seviyesinde gerçekleşti.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.10.2020
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Merkez Bankası'ndan piyasaya 5 milyar liralık doping!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 24 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 5 milyar lira verdi.

İhaleye, 23 milyar 700 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük ve ortalama basit faiz yüzde 14,75, en yüksek basit faiz yüzde 14,76 olurken, en düşük ve ortalama bileşik faiz yüzde 15,80, en yüksek bileşik faiz yüzde 15,81 seviyesinde gerçekleşti.

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