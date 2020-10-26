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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ekonomi diplomasisi! Dünya devleriyle görüşecek

Son dakika haberine göre , yarın Citibank tarafından düzenlenecek olan 'nda uluslararası dev şirketlerin temsilcileri ile bir görüşme gerçekleştirecek.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.10.2020
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ekonomi diplomasisi! Dünya devleriyle görüşecek

Dünyada yeni tip koronavirüs salgını sonrası küresel ekonomilerin nasıl şekilleneceği, tedarik zincirlerinin ne yönde değişeceği konularının tartışıldığı bir ortamda Türkiye önemli bir toplantı gerçekleştiriyor. 27 Ekim'de (yarın) Citibank tarafından düzenlenecek Citibank Yatırımcı Konferansı'nda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uluslararası dev şirketlerin temsilcileriyle görüşecek.

KÜRESEL ŞİRKETLER
Videokonferans yoluyla yapılacak toplantıya teknoloji, ilaç, otomotiv, enerji, sigortacılık gibi sektörlerden 100'den fazla şirketin temsilcileri katılacak. Dünyanın birçok bölgesinde faaliyet gösteren küresel şirketlerin toplam ciroları ve piyasa değerleri trilyonlarca doları buluyor. Aralarında dünyanın en değerli şirketlerinin de bulunduğu toplantıda, doğrudan yatırımlar konusunda Türkiye'deki yatırım imkanları, fırsatlar ve gelişmeler ele alınacak.

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