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Koronavirüse yakalanan Rahmi Koç'tan haber var! Taburcu edildi

Geçtiğimiz hafta test sonucu pozitif çıkan ve 'nde tedaviye alınan Şeref Başkanı 'un hastaneden taburcu edildiği açıklandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.10.2020 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020
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Koronavirüse yakalanan Rahmi Koç'tan haber var! Taburcu edildi

Geçtiğimiz hafta test sonucu pozitif çıkan 90 yaşındaki Şeref Başkanı 'tan haber var. Koç'un tedavi gördüğü , iş adamının sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

"SAĞLIK DURUMU İYİ"
Amerikan Hastanesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Koç Holding Şeref Başkanı Sayın Rahmi M. Koç bugün, 24 Ekim 2020 tarihinde hastanemizden taburcu edilmiştir. Kendisinin sağlık durumu iyi olup, evinde istirahat edecektir."

GEÇTİĞİMİZ HAFTA KORONAYA YAKALANMIŞTI
9 Ekim'de 90. yaşına giren Rahmi Koç, 'da Divan Palmira'da gelenekselleşen davetini vermişti. Koç, buraya katılan konuklardan koronavirüs testi yaptırmalarını istemişti. Rahmi Koç'un 17 Ekim'de yapılan koronavirüs test sonucu ise pozitif çıkmıştı.

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Koronavirüse yakalanan Rahmi Koç’un sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama: Tedbir amaçlı izlenmektedir KORONAVİRÜSE YAKALANAN RAHMİ KOÇ’UN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN HASTANEDEN AÇIKLAMA: TEDBİR AMAÇLI İZLENMEKTEDİR
Son dakika: Rahmi Koç koronavirüse yakalandı SON DAKİKA: RAHMİ KOÇ KORONAVİRÜSE YAKALANDI
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