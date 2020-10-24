Koronavirüse yakalanan Rahmi Koç'tan haber var! Taburcu edildi
Geçtiğimiz hafta koronavirüs test sonucu pozitif çıkan ve Amerikan Hastanesi'nde tedaviye alınan Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un hastaneden taburcu edildiği açıklandı.
Geçtiğimiz hafta koronavirüs test sonucu pozitif çıkan 90 yaşındaki Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'tan haber var. Koç'un tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi, iş adamının sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
"SAĞLIK DURUMU İYİ"
Amerikan Hastanesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Koç Holding Şeref Başkanı Sayın Rahmi M. Koç bugün, 24 Ekim 2020 tarihinde hastanemizden taburcu edilmiştir. Kendisinin sağlık durumu iyi olup, evinde istirahat edecektir."
GEÇTİĞİMİZ HAFTA KORONAYA YAKALANMIŞTI
9 Ekim'de 90. yaşına giren Rahmi Koç, Bodrum'da Divan Palmira'da gelenekselleşen davetini vermişti. Koç, buraya katılan konuklardan koronavirüs testi yaptırmalarını istemişti. Rahmi Koç'un 17 Ekim'de yapılan koronavirüs test sonucu ise pozitif çıkmıştı.
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)