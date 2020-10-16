Rahmi Koç korona mı oldu? Rahmi Koç kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte sağlık durumu...

4 Nisan 2003'te görevinden emekli oldu ve yerini en büyük oğlu Mustafa Koç(ö.2016)'a bıraktı.

Rahmi Koç emekli olduktan sonra, daha önce babasının da yaptığı gibi, Koç Holding Şeref Başkanlığı'nı üstlendi.

Dünya Turu

Nazenin IV yelkenlisiyle Fenerbahçe Marinası'ndan 19 Eylül 2004 tarihinde denize açılan Rahmi Koç, yaklaşık 2 yıl süren bir dünya turu gerçekleştirdi.

657 gün süren, 28.250 deniz mili yol yapılan ve 5 kıtaya ulaşarak tamamladığı yolculuğun seyri süresince Nazenin IV, Atina, Korint Kanalı, Cebelitarık Boğazı ve Kanarya Adaları üzerinden Atlantik Okyanusu'nu geçti.

Daha sonra Panama Kanalı'ndan Pasifik Okyanusu'na açıldı. Galapagos Adaları, Yeni Zelanda ve Avustralya'nın ardından Singapur, Phuket, Sri Lanka ve Hindistan etapları yapıldı.

Basra Körfezi ve Süveyş Kanalı üzerinden Port Said'e ulaşan ekip, Samos ve Midilli'ye uğrayarak, Çanakkale Boğazı üzerinden yeniden İstanbul'a geldi ve Nazenin IV yelkenlisi yine Fenerbahçe Marinası'na yanaştı.

Unvanları

Fahri doktora

21 Mayıs 1998 tarihinde Baltimore-Maryland Johns Hopkins Üniversitesi

28 Eylül 1998 tarihinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi

14 Mayıs 1999 tarihinde İzmir Ege Üniversitesi

14 Haziran 2000 tarihinde Ankara Bilkent Üniversitesi

23 Nisan 2001 tarihinde Köstence Ovidius Üniversitesi

26 Mayıs 2008 tarihinde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi