Rahmi Koç korona mı oldu? Rahmi Koç kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte sağlık durumu...
Rahmi Koç korona mı oldu? Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un koronavirüse yakalandığı iddiası sosyal medyada konuşulan konular arasında yer alıyor. Koç ailesi tarafından yapılacak açıklama yakından takip ediliyor. Haberin sosyal medyada yayılmasının ardından sevenleri "Rahmi Koç korona mı oldu? Rahmi Koç kimdir, kaç yaşında, nereli? " sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Rahmi Koç korona mı oldu? Rahmi Koç kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte sağlık durumu...
Rahmi Koç korona mı oldu? Rahmi Koç kimdir, kaç yaşında, nereli? Soruların cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sosyal medyada ortaya atılan iddia sonrasında Rahmi Koç'un sağlık durumu gündeme geliyor. Sevenleri Koç ailesi tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor. Detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, Rahmi Koç korona mı oldu? Rahmi Koç kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte sağlık durumu...
RAHMİ KOÇ KORONA MI OLDU? SAĞLIK DURUMU NASIL?
Rahmi Koç'un sağlık durumu hakkında açıklama yapılmamıştır. Koç ailesi tarafından yapılacak resmi açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.
RAHMİ KOÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Rahmi M. Koç, 1930 yılında Koç Holding'in kurucusu ve sahibi Vehbi Koç ve Sadberk Koç'un dört çocuğundan ikincisi olarak (Semahat Arsel-1928, Rahmi Koç-1930, Sevgi Gönül-1938, Suna Kıraç-1941) dünyaya geldi.
Rahmi Koç, ilköğretim eğitimini Ankara'da tamamladıktan sonra İstanbul'da Robert Kolej'e başladı. Buradan mezun olduktan sonra yüksek öğrenim görmek için ABD'ye giden Rahmi Koç, Johns Hopkins Üniversitesi'nde Endüstriyel Sevk ve İdare Bölümü'nde okudu.
Kariyeri
Harp Akademileri'nde yedek subaylık hizmetini tamamladıktan sonra 1958 yılında Otokoç şirketinde görev alarak Koç Topluluğu'nda çalışmaya başladı.
1960'ta Koç Topluluğu'nun Ankara'daki temsilci şirketi Koç Ticaret'e geçti. 1964'te, daha bir yıl önce kurulan Koç Holding'in Ankara'dan İstanbul'a taşınmasıyla, Rahmi Koç da Genel Koordinatör sıfatıyla holdingin başına geçti ve İstanbul'a taşındı.
Rahmi Koç, 1970 yılında yedi kişilik İcra Komitesi'nin Başkanı oldu ve 1975 yılında İdare Meclisi Başkan Yardımcılığı'na başlamasının ardından, 1980 yılında da dört kişilik üst düzey idarecilerden kurulu, Koç Holding İdare Komitesi Başkanı oldu.
Babası Vehbi Koç'un 1984 yılında İdare Meclisi Başkanlığı'nı kendisine devretmesinin ardından Rahmi Koç, 30 Mart 1984'te Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.
4 Nisan 2003'te görevinden emekli oldu ve yerini en büyük oğlu Mustafa Koç(ö.2016)'a bıraktı.
Rahmi Koç emekli olduktan sonra, daha önce babasının da yaptığı gibi, Koç Holding Şeref Başkanlığı'nı üstlendi.
Dünya Turu
Nazenin IV yelkenlisiyle Fenerbahçe Marinası'ndan 19 Eylül 2004 tarihinde denize açılan Rahmi Koç, yaklaşık 2 yıl süren bir dünya turu gerçekleştirdi.
657 gün süren, 28.250 deniz mili yol yapılan ve 5 kıtaya ulaşarak tamamladığı yolculuğun seyri süresince Nazenin IV, Atina, Korint Kanalı, Cebelitarık Boğazı ve Kanarya Adaları üzerinden Atlantik Okyanusu'nu geçti.
Daha sonra Panama Kanalı'ndan Pasifik Okyanusu'na açıldı. Galapagos Adaları, Yeni Zelanda ve Avustralya'nın ardından Singapur, Phuket, Sri Lanka ve Hindistan etapları yapıldı.
Basra Körfezi ve Süveyş Kanalı üzerinden Port Said'e ulaşan ekip, Samos ve Midilli'ye uğrayarak, Çanakkale Boğazı üzerinden yeniden İstanbul'a geldi ve Nazenin IV yelkenlisi yine Fenerbahçe Marinası'na yanaştı.
Unvanları
Fahri doktora
21 Mayıs 1998 tarihinde Baltimore-Maryland Johns Hopkins Üniversitesi
28 Eylül 1998 tarihinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi
14 Mayıs 1999 tarihinde İzmir Ege Üniversitesi
14 Haziran 2000 tarihinde Ankara Bilkent Üniversitesi
23 Nisan 2001 tarihinde Köstence Ovidius Üniversitesi
26 Mayıs 2008 tarihinde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi