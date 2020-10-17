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Son dakika: Rahmi Koç koronavirüse yakalandı

Son dakika haberi... A.Ş. Şeref Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesi olan Rahmi Koç’un; yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Rahmi Koç, 9 Ekim tarihinde 90 yaşına girdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.10.2020 Güncelleme Tarihi: 17.10.2020
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Son dakika: Rahmi Koç koronavirüse yakalandı

A.Ş. Şeref Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesi olan Rahmi Koç'un; yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı.

KOÇ; DAVETLİLERDEN AMERİKAN HASTANESİ'NDE COVID-19 TESTİ YAPTIRMALARINI İSTEMİŞTİ

Rahmi Koç, her yıl Bodrum Divan Palmira'da verdiği geleneksel yaz davetini pandemi döneminde de gerçekleştirdi.

Davete katılacak tüm misafirlerden Koç Holding'e ait Amerikan Hastanesi'nde Covid-19 testi yaptırmaları istenmişti.

Rahmi Koç'un; test yaptırmayanı da davete almadığı basına yansımıştı.

(GÜL KİREKLO/ SABAH)

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