Koronavirüse yakalandığı haberiyle gündeme gelen Rahmi Koç'la ilgili Amerikan Hastanesi'nden açıklama geldi. Amerikan Hastanesi Genel Müdürlüğü'nden yapılan, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un Kovid-19 testinin pozitif bulunduğu bildirildi.

RAHMİ KOÇ'UN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Amerikan Hastanesi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç'un 16 Ekim 2020 tarihinde hafif üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri ile Amerikan Hastanesi'ne başvurduğu belirtilerek, yapılan incelemede Kovid-19 testinin pozitif bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Koç'un sağlık durumunun iyi olup, hastanede tedbir amaçlı izlendiği bildirildi.

VİRÜSÜ NEREDEN KAPTI?

90 yaşında olan Rahmi Koç'un 9 Ekim'deki doğum günü için düzenlenen organizasyonda virüsü kaptığı ifade edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken Koç Holding'den de yakın zamanda açıklama yapılması bekleniyor.