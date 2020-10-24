Dev yapılandırmanın detayları belli oldu! 500 milyarlık borca büyük kolaylık...

EMLAK VERGİSİ DE VAR

İl özel idarelerine olan borçlar da kapsama girdi. Emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergileri, diğer vergi ve harçlar, su, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ve zam ve faizleri de yapılandırma kapsamına alınıyor. Bunlara da yine yıl sonuna kadar müracaat edilmesi gerekiyor. TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemeleri de yapılandırma kapsamında bulunuyor. KOSGEB tarafından kullandırılan desteklerden kaynaklananlar ile aidat alacakları ve organize sanayi bölgelerinin kredi borçları da yapılandırılacak. İl özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde 50'den fazlası bunlara ait şirketlerin taşınmazlar hakkında yapılan irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan alacakları da yapılandırma kapsamında. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları da kapsama alındı.