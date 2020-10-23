23 Ekim 2020, Cuma
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli toplantı

, "W20 (Women20) ile yaptığımız toplantıda kadınların iş hayatına katılımı ve yaşadığı sorunları ele aldık." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.10.2020 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli toplantı

Twitter'dan paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "W20 (Women20) Türkiye Delegasyonu ile yaptığımız toplantıda kadınların iş hayatına katılımı ve yaşadığı sorunları ele aldık." ifadelerine yer verdi.

Bakan Albayrak, "KADEM, KAGİDER ve TİKAD temsilcilerinin de görüşlerini aktardığı toplantıda kadınların iş hayatında olumlu etkiler sağlayacak projeleri konuştuk." açıklamasını yaptı.

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