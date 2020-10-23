Dijital dönüşüm müjdesi! Ulaşım araçları entegre ediliyor...

SABAH Gazetesi ve A Para tarafından düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi'nin öğleden sonraki oturumuna Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katıldı. Pandemiyle dünyanın dijitalleşmede önemli bir sınav verdiğini aktaran Karaismailoğlu, Türkiye'nin bunu başarıyla yönettiğini söyledi. Dijital dönüşüm sürecinde bakanlığın yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, "Dijital dönüşüm özellikle pandemi süreciyle birlikte öngörülemeyen şekilde hızlandı. Türkiye'nin bu konuda geri kalması mümkün değil. Hatta üstüne çıkması gerekiyor. Biz Türkiye olarak dünyanın üst noktasındayız. Bakanlığımız karada, denizde, havada, uzaya gönderdiğimiz uydularla dijital dönüşümü en üst seviyeye taşıyoruz" dedi.

GÜNDEM MOBİLİTE

Mikro mobilitenin günlük hayatta çok önemli bir yer tuttuğunu aktaran Karaismailoğlu, bu araçların sağlık, zaman tasarrufu ve mesafe konularında büyük katkılar sunduğunu ifade etti. Mikro mobilite ve akıllı şehirlerin gündemlerinin en önemli maddesi olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, "Türkiye en gelişmiş akıllı teknolojileri kullanan ülkelerinden biri, bunu daha da artıracağız. Verimliliği sağlamak için tüm ulaşım araçlarını; uçak, tren, hatta otomobil ve otobüsü bir arada entegre etmek gerekiyor. Bu bağımsız uygulamaları bağlamak için çalışmalarımız var. Önümüzdeki günlerde bunun meyvelerini de göreceğiz" diye konuştu. 30 Kasım'da 5A uydumuzu uzaya göndereceğimizi belirten Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, "Yayıncılık gücümüz büyüyecek" dedi.



DEMİRYOLUNA YATIRIM

Dijitalleşmenin girişimcilere yeni fırsatlar sunduğunu belirten Karaismailoğlu, "Gençlerimiz, dijitalleşme ile çok önemli adımlar atabiliyorlar. Biz de bu Ar-Ge çalışmalarına yeterli destek vermek için çalışıyoruz" şeklinde konuştu. Pandeminin yaşamın akışını ve ihtiyaçları değiştirdiğini anlatan Karaismailoğlu, dijitalleşme alanındaki çalışmalarını şöyle özetledi: "Salgın sürecinde e-ticaret ve lojistiğin önemini bir kez daha anladık. Bu kapsamda PTT'de çok büyük bir dönüşüm hazırlığına girdik. Demiryolunda lojistiğinde yük hareketlerinde yüzde 5'lerdeyiz. Bunu kısa zamanda yüzde 20'lere çıkarmayı hedefliyoruz."

2023 HEDEFLERİNE DAMGA VURAN ZİRVE

Ekonomide, başta enerji olmak üzere, prangalarından kurtulma yolunda önemli adımlar atan ve yeni bir döneme giren Türkiye'nin cumhuriyetin 100'üncü yılının kutlanacağı 2023'e ait hedefleri Turkuvaz Yayın Grubu'nun amiral gemisi SABAH Gazetesi ve A Para tarafından düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi'nde masaya yatırıldı. Gayrimenkulden enerjiye, ulaştırmadan finansa tüm sektörlerde dışa bağımlılığı azaltma stratejisi zirveye damga vururken, özellikler teknolojide de atılacak adımlar heyecan yarattı. Türk şehirlerinin dünya ile yarışabilmesini sağlamak için akıllı şehirlere ilişkin projelerle dijital dönüşüm tamamlanacak. Dünyada dördüncü olan Akıllı Şehirler Eylem Planı da katılımcılardan geçer not aldı. 5G'ye ilişkin hazırlıklar tam gaz sürerken, demiryollarının büyütülmesine ilişkin planlar anlatıldı. Milli enerji politikası çerçevesinde sondaj çalışmalarının devam edeceği, enerjide dışa bağımlılığın azalacağı ve bunun etkisiyle de kronikleşen cari açık probleminin çözülmesi yönünde önemli adımlar atılacağı belirtildi.



5G'YE EN YÜKSEK YERLİLİKLE GEÇECEĞİZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, 5G'de yerlilik oranının önemine dikkat çekti. Türkiye 2023 Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen ve Timurt Sırt'ın yönettiği Dijital Dönüşüm Paneli'nde konuşan Sayan, pandemi nedeniyle maske ve benzeri ürünlere ulaşımda küresel anlamda yaşanan sıkıntılara değinerek, "Yerli ve milli olmadıkça 'O ürün benim' diyemezsiniz. Biz 5G'ye de bu vizyonla yaklaşıyoruz ve dünyadaki 5G vizyonlarını çok yakın takip ediyoruz" diye konuştu. Sayan, 5G konusundaki faaliyetlere değinerek, "Şu anda ülkemizde 5G'yi 5G Vadisi'nde, başta İstanbul Havalimanı olmak üzere 5G'nin deneme amaçlı kullanım yerleri olan yerlerde kullanıyoruz" açıklamasında bulundu.



TESTLER SÜRÜYOR

Ömer Fatih Sayan, 5G'nin sağlık, ulaştırma, sanayi ve benzeri tüm alanlara ne getireceğini detaylı olarak çalıştıklarını anlattı. Bu alandaki 5G testlerinin sürdüğünü, tüm yazılımların ve donanımların testlerinin sürdüğünü dile getiren Sayan, "Yerlilik ve millilik oranı en yüksek şekilde 5G'ye geçmenin planlarını yapıyoruz" dedi. Sayan, Türkiye'nin internet altyapısından bahsederek, "Pandemi sürecinde eğitimle ilgili olsun, diğer alanlarda olsun şebekemizin yeterli olduğunu ve tüm vatandaşlarımıza eş zamanlı hizmet verebildiğini gördük" diye konuştu. Yeni bir kanun çalışması olduğunu dile getiren Sayan, "Operatörlerimizden evrensel adı altında ticari olarak operatörümüzün gidemeyeceği yerlere yatırımı devlet adına yapmak için bir fon oluşturduk. Tüm kararları vatandaşımızın yanında olacak şekilde alıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



İŞ YÜKÜ MOBİLE KAYIYOR



HALKBANK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GRUP BAŞKANI OLCAY ATLIOĞLU, bankacılık sektöründe dijital alandaki gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini söyledi. Atlıoğlu, "İşlemlerimizin yaklaşık yüzde 90'ı şube dışı ve mobil kanallardan gerçekleşiyor. Oldukça önemli bir iş yükünü mobile kaydırmış durumdayız" dedi. Pandemi döneminde değişen alışkanlıkları dikkate alarak müşterilerin temassız ödemelerini kolaylaştıracak yeni uygulamalar hayata geçirdiklerini dile getiren Atlıoğlu, tüm kartlara ve pos cihazlarına temassız özelliği kazandırdıklarını anlattı.



17 MİLYAR DOLAR YATIRIM



TÜRK TELEKOM ÜST YÖNETİCİSİ ÜMİT ÖNAL, 180 yaşında olan Türk Telekom'un Türkiye'nin dönüşüme tanıklık ettiğini ve dijital dönüşümünün mimari olma misyonunu kendine yüklediğini söyledi. Önal, "Türk Telekom'un sadece son 15 yılda Türkiye'nin dijital dönüşümüne yaptığı yatırım 17 milyar dolar. Yatırımlarımızı esas itibarıyla iki alana yapıyoruz. Birincisi, '5G ve sonrası yeni nesil teknolojileri hayata geçirmek', ikincisi '5G ve ötesi teknolojileri destekleyecek altyapıyı artırmak' için" ifadelerini kullandı.



TELEKOM'UN ÖNEMİ ANLAŞILDI



TURKCELL GENEL MÜDÜRÜ MURAT ERKAN, pandemi başlamadan önceki 5G yolculuğuyla pandemiden sonraki 5G yolculuğunun çok ciddi bir değişim gösterdiğini söyledi. Erkan, telekomun ne kadar stratejik bir yatırım olduğunun daha iyi anlaşıldığına işaret ederek, "Telekom, bütün sektörlerin yatay entegre olduğu, onların işini daha iyi yapmasını sağlayan sektör. İyi bir telekom altyapısı, iyi bir şebeke fark yaratmamızı sağlar" dedi.



TOPYEKÛN BİR HAREKET



TÜRKSAT AŞ GENEL MÜDÜRÜ CENK ŞEN ise dijital dönüşümün topyekûn bir hareket olduğunu ifade etti. Şen, "Altyapı sorumluluğunu sadece fiber optik kabloların Türkiye üzerinde yaygınlaştırılması ile değil, uzayın gelişen teknolojilerinin bize sağladığı fırsatlarla fiber ile rekabet edebilecek bir teknolojinin sağlanacağı bir sistematikten bahsediyorum" diye konuştu.



ÇEVRİMİÇİ KULLANIM ARTTI



VODAFONE TÜRKIYE İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI HASAN SÜEL de dijital dönüşümün eskiden yarattığı etki ile son dönemde yarattığı etki arasında büyük bir farkın oluştuğunu ifade etti. Süel, "Pandemi bize başka şeyler de gösterdi. Bir anda hiç olmadığı kadar çevrimiçi kullanım arttı. Satışlarımız, müşteri hizmetlerimiz, birçok yaptığımız işleri çevrimiçi olarak yapmaya başladık" dedi.



5G'YE YÖNELİK ALTYAPIMIZ HAZIR

5G konusunda dünyada çok önemli çalışmalar yapıldığına değinen Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin buna yönelik altyapısını hazırladığını kaydetti. "Burada en önemlisi yerli ve milli teknolojiler kullanmak" diyen Bakan Karaismailoğu, "5G'de dünyada da oturmuş bir sistem yok. Burada geri kalmış değiliz ve çalışmalarımız da sürüyor. Zamanı geldiğinde dünya ile birlikte biz de 5G'ye geçeceğiz" şeklinde konuştu.

Sabah

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