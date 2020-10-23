Manisa'da kursiyerlerin gelir kapısı olan 6 asırlık Manisa bezi, 3 ülkeye ihraç ediliyor

Pandemi nedeniyle sadece 12 kadına yönelik düzenlenen kursa katılanlar, tezgahlarda Manisa bezi dokumayı öğrendi. Pamuk ve ipeği, tahta tezgahlarında ilmek ilmek dokuyan kadınların ürettiği havlu, peştamal ve masa örtüleri, Türkiye'nin çeşitli illerine gönderilirken, ABD, İngiltere ve Hollanda'ya da ihraç ediliyor. 600 yıllık kültürel mirası yaşatan kadınlar, aldıkları ücretle ev ekonomilerine katkı sağlamakla birlikte kursların sonunda meslek sahibi oluyor.