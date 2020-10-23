Turkuvaz Medya Center'da gerçekleştirildi! Türkiye’nin 2023 hedeflerine damga vuran zirve...

Dünyayı sarsan küresel salgın Kovid- 19 ortamında 2023 hedeflerine azimle koşan Türkiye'nin yeni stratejileri, çalışmaları ve projeleri masaya yatırıldı. Zirvenin açılışına video konferans aracılığıyla katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2023 hedefleri doğrultusunda yürütülen projeleri anlattı. Küresel salgın Kovid-19 ile birlikte akıllı şehirlerin daha da öne çıktığını belirten Murat Kurum, "Bugünkü toplantımız, geleceğin şehirleri konusunda bize yol gösterecek olması bakımından önemli. Bugün, şehirlerimizde yeni normale ve dijital çağa uyumun yol haritalarını hazırlıyoruz. Yerel yönetimlerimizi akıllı sistemlerle donatıyoruz" dedi. Bu çalışmaları sistematik bir şekilde ortaya koyabilmek için 24 Aralık 2019'da Milli Akıllı Şehirler Eylem Planı'nı açıklarını hatırlatan Kurum, bu planla artık her şehrin kendine özgü akıllı şehir stratejisi olacağını ifade etti. Akıllı şehir uygulamalarıyla tüm illerin birbirine entegre olacağını ve şehirlerin artık birbiriyle konuşacağını aktaran Kurum, "Mesela Artvin'de öncelikli sorun, iklim değişikliğinden kaynaklanan aşırı yağışlara bağlı sel felaketi ise çalışmalarımızı bu yöne kaydırıyoruz. Artvin'in trafik sorununu ise ikincil sorun olarak çözüyoruz" diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan 3. Türkiye 2023 Zirvesi'nde açıklamalar | Video

ELEKTRİKLİ ARACA İMAR PLANI

Şehirlerin olgunluk seviyelerini ölçtüklerini aktaran Kurum,diye konuştu. Önümüzdeki dönemde otonom araçların birbirleriyle iletişim halinde şehir hayatındaki yerlerini alacaklarına değinen Kurumdedi. Elektrikli araçların öne çıktığını beliren Kurum,dedi.Zirvenin açılış konuşmasını Sabah ve Daily Sabah Reklam Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman yaptı. Zirveyle Türkiye'nin 2023 hedeflerine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Uzman,dedi.

YILLIK 25-30 MİLYAR LİRALIK KATKI

Türkiye'nin geliştirdiği projelerle dünyada dikkat çektiğini ve dünyanın birçok ülkesinde Türk şirketlerin projeler yaptığını aktaran Kurum, yerli ve milli akıllı şehir ürün ve hizmetlerini de ihraç edeceklerini vurguladı. Kurum, "Akıllı Şehir Küresel Pazar Analizi'ne göre dünyada akıllı şehirler pazarı büyüklüğü 2024'te 826 milyar dolara çıkacak. Hedefimiz akıllı şehir uygulamalarıyla ekonomimize yıllık 25-30 milyar liralık katkı sağlamak" şeklinde konuştu.



AKDENİZ'DE SELÇUKLU-1 KUYUSUNDAN ÜMİTLİYİZ



Türkiye 2023'e doğru ilerlerken enerjide yaptığı keşiflerle de uluslararası kamuoyunda dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu alanda yapılan son çalışmaları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, SABAH Gazetesi ve A Para tarafından düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi'nde anlattı. Zirveye video konferans aracılığıyla katılan Bakan Dönmez, enerjide bağımsızlığa giden her süreci çok önemli bulduklarını belirterek, "Son 2 yıldır Doğu Akdeniz'de, bir yıldır da Karadeniz'de sismik çalışmalar yürütüyoruz. İlk müjdeyi Karadeniz'de keşifteki gazın 405 milyar metreküpe çıktığını açıkladık. Çalışmalarımız devam ediyor. Orada 40 sondaj planlıyoruz. 2-3 tespit kuyusu planladık. Enerjide sessiz bir devrim gerçekleştirdik. Karadeniz'deki doğal gaz Türkiye'deki konutların ihtiyacını 25 yıl karşılayacak" dedi. Dönmez, keşif çalışmalarının yanı sıra gazın kullanımı için BOTAŞ ile ulusal etüt çalışmalarına başladıklarını anlattı. Bakan Dönmez, gazın son tüketiciye ulaşması için 3 yıllık bir çalışma sürecinin olacağını belirtti.

AKDENİZ'DE KARARLIYIZ

"Akdeniz'deki çalışmalarımızı yürütmeye kararlıyız" diyen Bakan Dönmez, Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarında 2 yılı geride bıraktıklarını ifade etti. Bakan Dönmez, "8 derin deniz araştırması yaptık. Henüz sonuç alamadık ama her keşif oradaki sürece dair veri veriyor. Selçuklu-1 kuyusundan ümitliyiz. Bu kuyu çevresinde yoğunlaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan Dönmez, Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis'in çalışmalarına devam ettiğini anlattarak, "2 ay daha çalışacağız. Sismik programın yarısındayız. 3 boyutlu sismik çalışmalar yapacağız sonra da arama fazının üçüncü boyutuna geçeceğiz" dedi.



YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI 4 KAT ARTTI

Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik çalışmalara dair de bilgi veren Bakan Dönmez, "Özel sektörden bu alana ciddi bir ilgi var. 2002'de 12 bin megavat olan kurulu gücümüz 47 bine çıktı. Yani 4 kat arttı. Geçen yıl sadece yenilenebilir enerji kaynaklarından ürettiğimiz elektrik toplam tüketimin yüzde 49'unu karşılıyor. Kömür gibi kaynaklardan elde edilen elektrik üretimini de eklediğimizde bu oran yüzde 60'ı buluyor" dedi. Halihazırda 7 bin megavatlık inşaatı devam eden projelerin olduğunu anlatan Dönmez, "Bunların hepsi hemen bitmez ama 6 aya kadar bunun yarısı devreye girer" ifadelerini kullandı.



BORON BULAŞIK DETERJANI GELİYOR

Borda dünya rezervinin yüzde 75'inin Türkiye'de olduğunu aktaran Dönmez, dünya pazarının yüzde 50'sinin de kontrolünü Türkiye'nin sağladığını kaydetti. Borun perakende sektöründe de kullanıldığını aktaran Dönmez, "Boron'a halkımızın çok güçlü bir ilgisi oldu. Sahadan bize sadece çamaşır için değil bulaşık deterjanı için de talep geldi. Bu kapsamda Ar-Ge çalışmasında da sona gelindi. Önümüzdeki aylarda Boron'un bulaşık ürününü de tüketicilerle buluşturacağız" dedi.



SABİT FİYATLARLA GİTMEK DOĞRU DEĞİL

Yenilenebilir teknolojilerde hem verimlilik artışı hem de maliyetleri azaltma dikkate alındığında sabit fiyatlarla gitmenin doğru olmadığını kaydeden Dönmez, "Yatırımcı haklarını da dikkate alarak günün şartlarına göre fiyatlarda güncelleme olacak. Bu yıl YEKDEM mekanizmasına giriş tarihi belirlenecek" dedi.

Sabah

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