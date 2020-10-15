Yabancıya konut satışı üst üste 5 aydır yükseliyor! Tarihin en yüksek ikinci seviyesi
Koronavirüs salgınında toparlanma süreci ve kamu bankalarının başlattığı kampanyalar ile birlikte üst üste rekor kıran konut satışlarında 2020 Eylül ayı istatistikleri açıklandı. Yabancıya konut satışı rakamları son 5 aydır yükselme gösterirken, 2020'nin eylül ayı 5 bin 269 adetle hem bu yılın en yüksek hem de tarihin en fazla satış yapılan ikinci eylül ayı verisi olarak kayıtlara geçti.
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Yabancıya konut satışında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi seviyeler görülürken, üst üste 5 aydır yükseliş devam ediyor.
Salgının en fazla etkilediği sektörlerin başında gelen inşaat sektörü, hükümetin aldığı proaktif tedbirler ve kamu bankaları öncülüğünde sektörünün düşük maliyetli kredi imkanı sayesinde satışlarda pandeminin izlerini silmeyi başardı.
Kovid-19'un yurt içinde ilk görüldüğü mart ayında gerilemeye başlayan ve nisanda da 790 adetlik satışla son 7 yılın en düşük seviyesini gören yabancıya konut satışları, mayıs ayıyla birlikte tekrar yükselişe geçti.