Yabancıya konut satışı üst üste 5 aydır yükseliyor! Tarihin en yüksek ikinci seviyesi

Yabancıya konut satışında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi seviyeler görülürken, üst üste 5 aydır yükseliş devam ediyor.

Salgının en fazla etkilediği sektörlerin başında gelen inşaat sektörü, hükümetin aldığı proaktif tedbirler ve kamu bankaları öncülüğünde sektörünün düşük maliyetli kredi imkanı sayesinde satışlarda pandeminin izlerini silmeyi başardı.

Kovid-19'un yurt içinde ilk görüldüğü mart ayında gerilemeye başlayan ve nisanda da 790 adetlik satışla son 7 yılın en düşük seviyesini gören yabancıya konut satışları, mayıs ayıyla birlikte tekrar yükselişe geçti.