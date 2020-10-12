Son dakika... Güncel kredi faiz oranları ne kadar? Otomobil, konut almak isteyenler ya da ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar bankaların güncel kredi faizlerini araştırıyor. Koronavirüs salgını sonraıs birçok banka kampanya başlatmıştı. Kontrollü normal hayata geçiş ile birlikte faiz oranlarında da değişiklikler görüldü. Peki, güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte banka banka ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları...