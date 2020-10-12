Son dakika haberi... Kredi ihtiyacı olanları yakından ilgilendiren son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Koronavirüs pandemisi sonrası kamu bankaları tarafından tarihin en düşük faizli kredi kampanyalarının sona ermesinin ardından bankalar faiz oranlarını güncelledi. Kimi banka faiz artırırken bazı bankalar oranları sabit tuttu. Peki, güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat Bankası, TEB, Garanti BBVA ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları...
Giriş Tarihi: 12.10.2020 13:25Güncelleme Tarihi: 12.10.2020 13:31