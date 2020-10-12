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Kredi çekeceklere müjde! Kredi faiz oranları güncellendi! Ziraat, TEB, Garanti ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları

Son dakika haberi... Kredi ihtiyacı olanları yakından ilgilendiren son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Koronavirüs pandemisi sonrası kamu bankaları tarafından tarihin en düşük faizli kredi kampanyalarının sona ermesinin ardından bankalar faiz oranlarını güncelledi. Kimi banka faiz artırırken bazı bankalar oranları sabit tuttu. Peki, güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat Bankası, TEB, Garanti BBVA ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 12.10.2020 13:25 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020 13:31
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Kredi çekeceklere müjde! Kredi faiz oranları güncellendi! Ziraat, TEB, Garanti ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları

Son dakika... Güncel kredi faiz oranları ne kadar? Otomobil, konut almak isteyenler ya da ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar bankaların güncel kredi faizlerini araştırıyor. Koronavirüs salgını sonraıs birçok banka kampanya başlatmıştı. Kontrollü normal hayata geçiş ile birlikte faiz oranlarında da değişiklikler görüldü. Peki, güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte banka banka ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kredi çekeceklere müjde! Kredi faiz oranları güncellendi! Ziraat, TEB, Garanti ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları

GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

İşte banka banka kredi faizleri:

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Kredi çekeceklere müjde! Kredi faiz oranları güncellendi! Ziraat, TEB, Garanti ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.34
Taşıt kredisi: 1.3
Konut kredisi: 1.29

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Kredi çekeceklere müjde! Kredi faiz oranları güncellendi! Ziraat, TEB, Garanti ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.29
Taşıt kredisi: 1.65
Taksitli ihtiyaç kredisi: 1.99

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Kredi çekeceklere müjde! Kredi faiz oranları güncellendi! Ziraat, TEB, Garanti ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.31
Taşıt kredisi: 1.30
Konut kredisi: 0.99