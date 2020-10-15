Bakanlıktan dikkat çeken 'Fatih' paylaşımı: O haber, o gemi geldi...

Türkiye milli enerji politikaları kapsamında attığı adımların meyvelerini alıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Twitter hesabından, Fatih sondaj gemisinin fotoğrafını 'müjdelerolsun' etiketi ile paylaştı. Açıklamada, "O haber, o gemi geldi" ifadelerine yer verildi.

YENİ MÜJDELER GELİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin TBMM grup toplantısında şunları söylemişti:

"Fatih sondaj gemimizin keşfettiği 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin haberi milletimizi adeta sevince boğmuştur. Bu gemimizin halen süren sondaj çalışmalarından da yeni müjdeler geliyor. İnşallah cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek hem çalışmaları bizzat yerinde görecek hem de yeni rezerv miktarını açıklayacağız"