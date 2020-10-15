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Bakanlıktan dikkat çeken 'Fatih' paylaşımı: O haber, o gemi geldi...

Başkan 'ın 'deki bulunan miktarının rezerv edileceğini açıklaması heyecanla karşılandı. ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da sosyal medya hesabından Fatih sondaj gemisinin fotoğrafını 'müjdelerolsun' etiketi ile paylaşarak, "O haber, o gemi geldi" açıklamasında bulundu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.10.2020 Güncelleme Tarihi: 15.10.2020
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Bakanlıktan dikkat çeken 'Fatih' paylaşımı: O haber, o gemi geldi...

Türkiye milli enerji politikaları kapsamında attığı adımların meyvelerini alıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Twitter hesabından, Fatih sondaj gemisinin fotoğrafını 'müjdelerolsun' etiketi ile paylaştı. Açıklamada, "O haber, o gemi geldi" ifadelerine yer verildi.

YENİ MÜJDELER GELİYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin TBMM grup toplantısında şunları söylemişti:
"Fatih sondaj gemimizin keşfettiği 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin haberi milletimizi adeta sevince boğmuştur. Bu gemimizin halen süren sondaj çalışmalarından da yeni müjdeler geliyor. İnşallah cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek hem çalışmaları bizzat yerinde görecek hem de yeni rezerv miktarını açıklayacağız"

Başkan Erdoğanın yeni müjdesi ne? Erdoğan cumartesi günü ne açıklayacak? Petrol mü, doğalgaz mı bulundu? BAŞKAN ERDOĞAN'IN YENİ MÜJDESİ NE? ERDOĞAN CUMARTESİ GÜNÜ NE AÇIKLAYACAK? PETROL MÜ, DOĞALGAZ MI BULUNDU?
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