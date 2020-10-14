En ucuz ikinci el konut fiyatları! İstanbul'da ikinci el konut fiyatları ne kadar?

En ucuz ikinci el konut fiyatları! İstanbul'da ikinci el konut fiyatları ne kadar? Türkiye'de ikinci el konut fiyatlarına bakıldığında en pahalı il İstanbul olarak öne çıkıyor. İşte en fazla ikinci el konut satılan illerde konutta m2 birim fiyatları ile yatırımla doğru orantılı geri dönüş süreleri..