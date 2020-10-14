14 Ekim 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri En ucuz ikinci el konut fiyatları! İstanbul'da ikinci el konut fiyatları ne kadar?

En ucuz ikinci el konut fiyatları! İstanbul'da ikinci el konut fiyatları ne kadar?

En ucuz ikinci el konut fiyatları! İstanbul'da ikinci el konut fiyatları ne kadar? Türkiye'de ikinci el konut fiyatlarına bakıldığında en pahalı il İstanbul olarak öne çıkıyor. İşte en fazla ikinci el konut satılan illerde konutta m2 birim fiyatları ile yatırımla doğru orantılı geri dönüş süreleri..

Giriş Tarihi: 14.10.2020 09:53 Güncelleme Tarihi: 14.10.2020 09:56
  • 1
  • 28
En ucuz ikinci el konut fiyatları! İstanbul'da ikinci el konut fiyatları ne kadar?
Türkiye'de en fazla ikinci el konut satılan yerlerde, güncel ikinci el konut fiyatları raporuna göre en pahalı ikinci el konut İstanbul'da yer alıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 28
En ucuz ikinci el konut fiyatları! İstanbul'da ikinci el konut fiyatları ne kadar?
İstanbul'u ise m2 birin fiyatları ile İzmir, Balıkesir ve Bursa izliyor.
  • 3
  • 28
En ucuz ikinci el konut fiyatları! İstanbul'da ikinci el konut fiyatları ne kadar?
En pahalı ikinci el konutun yanı sıra en ucuz ikinci el konut ise Şanlıurfa'da yer alıyor.
  • 4
  • 28
En ucuz ikinci el konut fiyatları! İstanbul'da ikinci el konut fiyatları ne kadar?
İstanbul'da 100 m2 daire için ortalama 386 bin TL istenirken Şanlıurfa'da bu rakam 194 bin TL'ye kadar iniyor.
  • 5
  • 28
En ucuz ikinci el konut fiyatları! İstanbul'da ikinci el konut fiyatları ne kadar?
İşte en fazla ikinci el konut satılan illerde konutta m2 birim fiyatları ile geri dönüş süreleri..