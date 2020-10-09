Eylül ihracatı salgına rağmen zirve yaptı! İşte en fazla ihracat yapılan ülke

EYLÜLDE EN ÇOK İHRACAT SANAYİ VE TARIMDAN YAPILDI

Geçen yıl eylül ayında yurt dışına 123 milyon 172 bin dolarlık sanayi ürünü, 27 milyon 863 bin dolarlık tarım ürünü satan DAİB üyesi firmalar, bu yıl aynı dönemde sanayide yüzde 21,93'lük artışla 150 milyon 184 bin dolarlık, tarımda ise yüzde 94,43'lük artışla 54 milyon 174 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Eylül ayında madencilik sektörünün ihracatı ise geçen yıla göre yüzde 5'lik artışla 9 milyon 342 bin dolardan 9 milyon 811 bin dolara çıktı.

Sanayi ürünleri ihracatında ilk sırayı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 46,6 artışla 29 milyon 371 bin dolarla kimya sektörü aldı.

Bu sektörü 25 milyon 954 bin dolarla yaş meyve sebze, 24 milyon 416 bin dolar ile hazır giyim ve 19 milyon 963 bin dolar ile makine sektörü takip etti.

Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinin ihracatı da yüzde 29,79 artarak 14 milyon 659 bin dolardan 19 milyon 26 bin dolara yükseldi.

DAİB üyesi firmalar, tarım ürünleri kapsamında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinden 4 milyon 585 bin dolar, yaş meyve ve sebzeden 21 milyon 569 bin dolar, meyve sebze mamullerinden ise 4 milyon 386 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.