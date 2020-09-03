Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan “ihracat” paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ihracat rakamları ile ilgili olarak bir paylaşım yaptı. Bakan Albayrak, “Ağustos ayında 12 milyar 463 milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken, Haziran-Ağustos döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı ise altın hariç %90 oldu.” ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklanan ihracat rakamları ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Bakan Albayrak ihracatın ithalatı karşılama oranına dikkat çekerek "Bu yıl ailemize yeni katılan 10.816 ihracatçımız 1 milyar dolara yaklaşan bir hacim oluşturdu. Gönülden kutluyorum" dedi.
Ağustos ayında 12 milyar 463 milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken, Haziran-Ağustos döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı ise altın hariç %90 oldu. Bu yıl ailemize yeni katılan 10.816 ihracatçımız 1 milyar dolara yaklaşan bir hacim oluşturdu.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 3, 2020
Gönülden kutluyorum👏 pic.twitter.com/lGavoQbjj5
İşte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yapılan o açıklama:
"ALTIN HARİÇ YÜZDE 90"
"Ağustos ayında 12 milyar 463 milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken, Haziran-Ağustos döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı ise altın hariç %90 oldu.
YENİ KATILANLARA TEBRİK
Bu yıl ailemize yeni katılan 10.816 ihracatçımız 1 milyar dolara yaklaşan bir hacim oluşturdu. Gönülden kutluyorum"