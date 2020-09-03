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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan “ihracat” paylaşımı

rakamları ile ilgili olarak bir paylaşım yaptı. Bakan Albayrak, “Ağustos ayında 12 milyar 463 milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken, Haziran-Ağustos döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı ise altın hariç %90 oldu.” ifadelerini kullandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.09.2020 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan “ihracat” paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklanan ihracat rakamları ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Bakan Albayrak ihracatın ithalatı karşılama oranına dikkat çekerek "Bu yıl ailemize yeni katılan 10.816 ihracatçımız 1 milyar dolara yaklaşan bir hacim oluşturdu. Gönülden kutluyorum" dedi.

İşte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yapılan o açıklama:

"ALTIN HARİÇ YÜZDE 90"

"Ağustos ayında 12 milyar 463 milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken, Haziran-Ağustos döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı ise altın hariç %90 oldu.

YENİ KATILANLARA TEBRİK

Bu yıl ailemize yeni katılan 10.816 ihracatçımız 1 milyar dolara yaklaşan bir hacim oluşturdu. Gönülden kutluyorum"

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