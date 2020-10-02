02 Ekim 2020, Cuma
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Son dakika: İhracat rakamları açıklandı! Eylül ayında dev artış

Son dakika haberine göre , eylül ayında ihracatın yüzde 48.8 oranında artışla 16.13 milyar dolar olarak gerçekleştiğini duyurdu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.10.2020 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020
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Son dakika: İhracat rakamları açıklandı! Eylül ayında dev artış

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Eylül ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8, ağustosa göre yüzde 28,5 artışla 16 milyar 13 milyon dolar oldu" dedi.

Bakan Pekcan, "Eylül ayında sadece eylül ayı ve 2020 için bir başarıya imza atmadık, bugüne kadarki en yüksek eylül ayı ihracat rakamını yakaladık" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar gelecek...

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