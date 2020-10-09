Ekim ayının gelmesinin hemen ardından evde bakım maaşı konusunda araştırmalar başladı. Bu destekten yararlanan vatandaşlar maaşların ödeneceği tarihi bekliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirli tarihlerde ödenen evde bakım maaşının ekim ayı ödemeleri ile ilgili araştırmalar sürüyor. Peki, evde bakım maaşı ne zaman yatırılacak? 9 Ekim evde bakım maaşı yattı mı? İşte cevaplar...

8 EKİM EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım maaşı her ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılıyor. 2020 Ekim ödemeleri henüz gerçekleştirilmedi. Evde bakım maaşının hangi illere yattığını gösteren güncel liste belli olduğunda ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Ocak ayında 1.460,61 TL olan evde bakım aylığı 2020 Temmuz ayında yapılan son zam ile 1.544,60 TL oldu.

2021'DE EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

2021 Ocak zammının yüze 4.4 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Eğer bu tahmin gerçekleşirse, evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen aylık, 1.612 liraya çıkacak.