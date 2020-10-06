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CATS'ler SİHA'lara güç katacak! İsmail Demir açıkladı: Seri üretime geçiliyor

Cumhurbaşkanlığı Başkanı , savunma sanayisinin engelleme ve ambargo kararlarına aldırmadan yoluna devam ettiğini belirterek, "’larımıza takılıp kullanıma alınacak kameralarımız geçiyor." ifadelerini kullandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.10.2020 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020
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CATS'ler SİHA'lara güç katacak! İsmail Demir açıkladı: Seri üretime geçiliyor

İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, savunma sanayisinin engelleme ve ambargo kararlarına aldırmadan yoluna devam ettiğini vurguladı.

Emeği geçenlere teşekkür eden Demir, "SİHA'larımıza takılıp kullanıma alınacak CATS kameralarımız seri üretime geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Demir, ASELSAN'da bir üst modeli geliştirme çabalarının da hızlanarak devam ettiğini kaydetti.

Son olarak Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne, Ermeni işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesinde devam eden çatışmalarda kullanıldığı iddiası ile ülkesinin bazı teknolojiler için Türkiye'ye verdiği ihracat iznini geçici olarak durdurduğunu açıklamıştı.

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