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Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı

, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,74 azalarak 12 milyar 463 milyon dolar oldu. İthalat yüzde 20.64 artarak 18 milyar 776 milyon dolar olarak gerçekleşti.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.09.2020 Güncelleme Tarihi: 02.09.2020
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Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı

Ticaret Bakanlığı, ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. İhracat, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,74 azalarak 12 milyar 463 milyon dolar oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI...

İthalat ise aynı dönemde yüzde 20.64 artarak 18 milyar 776 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı ağustosta 6,3 milyar dolar olarak belirlendi.

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