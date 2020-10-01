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Son dakika: BDDK uyardı! Sahte internet sitelerine dikkat

Son dakika haberine göre Sahte siteleri ile ilgili uyarıda bulunan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (), yaptığı açıklamada, "Bu siteler vasıtasıyla müşterilerinin hedef alındığı görülmektedir." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.10.2020 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020
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Son dakika: BDDK uyardı! Sahte internet sitelerine dikkat

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK)sahte internet siteleri ile ilgili uyarıd, a bulundu.

BDDK'dan konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

BANKA MÜŞTERİLERİ HEDEF ALINIYOR
"Son dönemde Kurumumuz tarafından düzenlenmiş gibi görünen sahte internet sitelerinin arttığı ve bu siteler vasıtasıyla banka müşterilerinin hedef alındığı görülmektedir.

Söz konusu sahte siteler, BDDK ismi ve logosuna ilaveten mevcut BDDK internet sitesinin arka planının da taklit edilmesi ile hazırlanmakta olup BDDK tarafından düzenlenmiş gibi görünen kredi kampanyasına katılım, kredi kartı masraf geri ödeme kampanyasına katılım, kolay kredi kullanımı gibi vaatler sunmakta ve kullanıcılardan T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, isim, cep telefonu, hesap numarası, kullanıcı parolası, kredi kartı numarası, banka kullanıcı kodu ve şifresi gibi kişisel bilgilerin girilmesi talep edilmektedir.

İDARİ VE HUKUKİ SÜREÇLER İŞLETİLMEKTEDİR
Söz konusu sahte sitelere erişimin engellenmesi, sorumlularının tespiti ve cezalandırılması için gerekli idari ve hukuki süreçler işletilmektedir.

BDDK kredi veren bir kurum değildir ve kredi vermek, internet sitesi vasıtasıyla banka masraflarının iadesi gibi nedenlerle yukarıda bahsi geçen bilgileri talep etmemektedir. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına yukarıda belirtilen hususların duyurulmasında fayda mülahaza edilmektedir."

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