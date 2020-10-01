Meclis'e sunuldu! 2028'e kadar vergisiz olacak

PARÇALI REHİN

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanun teklifi, önümüzdeki günlerde Meclis'e verilecek. Daha çok yeni yatırımlar ve genç girişimcileri desteklemeyi amaçlayan teklifte, konuyla direkt ilgisi olmayan, bazı düzenlemeler de bulunuyor. İmza sirkülerinin kaldırılması, e-mühürün kanunen tanınması da teklife konuldu. Teklifle, ayrıca "Ticari işletmenin tamamı üzerinde rehin kurulmadan, alacak, stok, hammadde, ekipman gibi gruplar üzerinden rehin kurulmasına" da olanak sağlandı.

TÜRK ŞİRKETLERİNDEN SERTİFİKA

Düzenlemeyle ayrıca, elektronik sertifika hizmet sağlayıcıların, internet sitesi kimlik doğrulama sertifikası verebilmesi amaçlandı. Buna göre, Google tarafından aranan güvenli site belgesinin verilmesi, globalsign, verisign gibi yabancı şirketler tarafından yapılırken, bu düzenlemeyle BTK tarafından yetkilendirilen, Türk denetleme şirketleri yapabilecek. AK Parti tarafından imzaya açılan teklifte, yeni girişimler ve genç girişimcilere yönelik sağlanan olanaklar ve yeni düzenlemeler şöyle: