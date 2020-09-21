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Son dakika: BDDK duyurdu: Bankacılıkta yeni dönem!

Son dakika haberine göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK), "Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine İlişkin Tebliği Taslağı" hazırladı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.09.2020 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020
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Son dakika: BDDK duyurdu: Bankacılıkta yeni dönem!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK), "Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine İlişkin Tebliğ Taslağı" hazırladı.

BDDK'dan yapılan açıklamaya göre, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 76 ncı maddesinin ikinci fıkrası ve 15/3/2020 tarihli ve 31069 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 43 üncü maddesi kapsamında bankalar tarafından yeni müşteri kazanımında ve müşteri kimliğinin doğrulanmasında kullanılabilecek uzaktan kimlik tespiti yöntemlerini belirlemek üzere Kurumumuz tarafından "Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine İlişkin Tebliğ Taslağı" hazırlandı. Tebliğin amacı, bankalar tarafından yeni müşteri kazanımında ve müşteri kimliğinin doğrulanmasında kullanılabilecek uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek olarak gösterildi.

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