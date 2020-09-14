14 Eylül 2020, Pazartesi
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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan paylaştı: BDDK 20 yaşında

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan paylaştı: BDDK 20 yaşında

Son dakika haberine göre , " 20 Yaşında... Sağlam ve güçlü yapısı sayesinde dünyada örnek gösterilen bankacılık sektörümüzün bu noktaya erişmesinde etkin rol oynayan 'nun (BDDK) 20. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Başarılarla dolu nice yıllara!" ifadelerini kullandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.09.2020 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan paylaştı: BDDK 20 yaşında

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, BDDK'nın 20. kuruluş yıl dönümüne ilişkin mesaj paylaştı.

Bakan Albayrak, paylaşımında, "BDDK 20 Yaşında... Sağlam ve güçlü yapısı sayesinde dünyada örnek gösterilen bankacılık sektörümüzün bu noktaya erişmesinde etkin rol oynayan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 20. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Başarılarla dolu nice yıllara!" dedi.

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