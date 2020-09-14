Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan paylaştı: BDDK 20 yaşında
Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "BDDK 20 Yaşında... Sağlam ve güçlü yapısı sayesinde dünyada örnek gösterilen bankacılık sektörümüzün bu noktaya erişmesinde etkin rol oynayan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 20. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Başarılarla dolu nice yıllara!" ifadelerini kullandı.
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, BDDK'nın 20. kuruluş yıl dönümüne ilişkin mesaj paylaştı.
Bakan Albayrak, paylaşımında, "BDDK 20 Yaşında... Sağlam ve güçlü yapısı sayesinde dünyada örnek gösterilen bankacılık sektörümüzün bu noktaya erişmesinde etkin rol oynayan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 20. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Başarılarla dolu nice yıllara!" dedi.