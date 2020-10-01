Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Borsa İstanbul'daki yeni pazar yapısı düzenlemesiyle ilgili açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, "Yeni hisse gruplandırması daha sade ve yatırımcılar açısından öngörülebilir." ifadelerini kullandı.

Borsa İstanbul'un yeni pazar yapısı yatırımcılarımıza hayırlı olsun. Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek, daha fazla yatırımcının bu kaynaklardan faydalanması YEP'te önceliklerimiz arasındaydı.



Yeni hisse gruplandırması daha sade ve yatırımcılar açısından öngörülebilir. https://t.co/51lwXbYkio — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 1, 2020

DAHA SADE VE YATIRIMCILAR AÇISINDAN ÖNGÖRÜLEBİLİR

Bakan Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Borsa İstanbul'un yeni pazar yapısı yatırımcılarımıza hayırlı olsun. Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek, daha fazla yatırımcının bu kaynaklardan faydalanması YEP'te önceliklerimiz arasındaydı. Yeni hisse gruplandırması daha sade ve yatırımcılar açısından öngörülebilir." açıklaması yaptı