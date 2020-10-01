BDDK son durumu açıkladı! Kredilerde büyük artış

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 4 milyar 626 milyon lira artarak 3 trilyon 521 milyar 745 milyon liraya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 25 Eylül ile biten haftada 4 milyar 626 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 517 milyar 119 milyon liradan 3 trilyon 521 milyar 745 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 2 milyar 710 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,1 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 427 milyar 721 milyon lira oldu.