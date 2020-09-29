Son dakika: TÜİK açıkladı! Ekonomik güven endeksi yükseldi
Son dakika haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı ekonomik güven endeksini açıkladı. Ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 85,9 iken, Eylül ayında yüzde 3,1 oranında artarak 88,5 değerine yükseldi
Ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 85,9 iken, Eylül ayında %3,1 oranında artarak 88,5 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Eylül ayında %3,2 oranında artarak 82,0 değerini, reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre %0,5 oranında artarak 105,7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %6,4 oranında artarak 74,9 değerini aldı.
Perakende ticaret sektörü güven endeksi Eylül ayında %1,5 oranında azalarak 93,5 değerini ve inşaat sektörü güven endeksi %2,0 oranında azalarak 83,3 değerini aldı.
Güncelleme öncesi duruma göre hesaplanan ekonomik güven endeksi ise Eylül ayında bir önceki aya göre %3,2 oranında arttı Ağustos ayında 85,9 olan endeks, Eylül ayında 88,6 oldu.