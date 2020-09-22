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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan tüketici güven endeksi mesajı: Ekonomimiz güçlü bir yükseliş mesajı verdi

Son dakika haberi... , "Ekonomimiz üçüncü çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı verdi. Ağustos'a göre tüketici güven endeksi %3,2 artarak 82,0 oldu. Veriler iyi geliyor. Yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız inşaallah." açıklamasında bulundu.

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Giriş Tarihi: 22.09.2020 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan tüketici güven endeksi mesajı: Ekonomimiz güçlü bir yükseliş mesajı verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomimiz üçüncü çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı verdi. Ağustos'a göre tüketici güven endeksi yüzde 3,2 artarak 82,0 oldu." dedi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından açıklama yaptı. Albayrak yaptığı açıklamada, "Ekonomimiz üçüncü çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı verdi. Ağustos'a göre tüketici güven endeksi yüzde 3,2 artarak 82,0 oldu. Veriler iyi geliyor. Yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız inşallah" dedi.

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