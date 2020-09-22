Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan tüketici güven endeksi mesajı: Ekonomimiz güçlü bir yükseliş mesajı verdi
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomimiz üçüncü çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı verdi. Ağustos'a göre tüketici güven endeksi %3,2 artarak 82,0 oldu. Veriler iyi geliyor. Yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız inşaallah." açıklamasında bulundu.
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomimiz üçüncü çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı verdi. Ağustos'a göre tüketici güven endeksi yüzde 3,2 artarak 82,0 oldu." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomimiz üçüncü çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı verdi. Ağustos'a göre tüketici güven endeksi yüzde 3,2 artarak 82,0 oldu." dedi.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından açıklama yaptı. Albayrak yaptığı açıklamada, "Ekonomimiz üçüncü çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı verdi. Ağustos'a göre tüketici güven endeksi yüzde 3,2 artarak 82,0 oldu. Veriler iyi geliyor. Yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız inşallah" dedi.
Ekonomimiz üçüncü çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı verdi. Ağustos'a göre tüketici güven endeksi %3,2 artarak 82,0 oldu.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 22, 2020
Veriler iyi geliyor. Yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız inşaallah. pic.twitter.com/37THt7KMd2