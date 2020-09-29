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Kritik veri açıklandı! Antalya'da kiralarda yüzde 26 artış!

’de konut kiraları son bir yılda ülke genelinde yüzde 12 artarken bazı illerde bu artış yüzde 26’yı buldu. İllere göre kira artışları ise farklılık gösteriyor. İşte illere göre kira artış oranları…

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.09.2020 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020
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Kritik veri açıklandı! Antalya'da kiralarda yüzde 26 artış!

İllere göre kira artışları ise farklılık gösteriyor. İşte hangi ilde ne kadar kira artışı yaşandı, hangi şehirlerde konut sahibi olanlar kiradan kazandı...

Hürriyet'te yer alan habere göre, 15. sırada yer alıyor. Konya'da bu sene yıllık değişim oranı yüzde 7,06. ise kiralar için 8 TL olarak belirlenmiş durumda.

İstanbul ise 14. sırada. Kiraların yıllık değişim oranı yüzde 7,28'ken ortalama metrekare birim fiyatı ise kiralar için 16 TL olarak belirlenmiş durumda.

13. sırada yer alıyor. Kayseri'de kiraların ortalama metrekare birim fiyatı 6 TL. Yıllık değişim oranı ise yüzde 9,17.

12. sıradaki 'da kiraların ortalama metrekare birim fiyatı 7 TL ve yıllık değişim oranı yüzde 9,71 olarak belirlendi.

11. sıradaki il

Kiraların ortalama metrekare birim fiyatı: 11 TL

Yıllık değişim oranı: Yüzde 10,87

10. sıradaki il

Kiraların ortalama metrekare birim fiyatı: 9 TL

Yıllık değişim oranı: Yüzde 12,06



9. sıradaki il

Kiraların ortalama metrekare birim fiyatı: 9 TL

Yıllık değişim oranı: Yüzde 12,75

8. sıradaki il İzmir

Kiraların ortalama metrekare birim fiyatı: 15 TL

Yıllık değişim oranı: Yüzde 12,88

7. sıradaki il Mersin

Kiraların ortalama metrekare birim fiyatı: 9 TL

Yıllık değişim oranı: Yüzde 13,91

6. sıradaki il Ankara

Kiraların ortalama metrekare birim fiyatı: 11 TL

Yıllık değişim oranı: Yüzde 14,12

5. sıradaki il Adana

Kiraların ortalama metrekare birim fiyatı: 9 TL

Yıllık değişim oranı: Yüzde 15,97

4. sıradaki il

Kiraların ortalama metrekare birim fiyatı: 8 TL

Yıllık değişim oranı: Yüzde 17,99

3. sıradaki il

Kiraların ortalama metrekare birim fiyatı: 8 TL

Yıllık değişim oranı: Yüzde 18,74

2. sıradaki il Gaziantep

Kiraların ortalama metrekare birim fiyatı: 12 TL

Yıllık değişim oranı: Yüzde 18,39

1. sıradaki il Antalya

Kiraların ortalama metrekare birim fiyatı: 15 TL

Yıllık değişim oranı: Yüzde 26,02

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