İBB'den tepki çeken paylaşım! Görenler önce sevindi sonra eleştiri yağmuruna tuttu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi kurumsal sosyal medya hesabından dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun uçak içerisinde İBB iştiraki Kültür A.Ş. tarafından yayına hazırlanan 'Hatıralarla Karşılaştırmalı Nutuk' kitabını okuduğuna dair bir fotoğraf paylaştı.

İBB'nin kurumsal hesabından, "Yakın tarihte Anadolu'nun dört bir yanındaki kütüphanelere yüzbinlerce kitap gönderdik. Elbette yeni basımını yaptığımız, özel hazırlanmış 'Hatıralarla Karşılaştırmalı Nutuk' eserini de yanına ekledik. Fakat bu kadarını biz de beklemiyorduk" mesajını yayınladı.

Ancak gerçek ise çok geçmeden ortaya çıktı. Futbolcunun elinde başka bir kitap okuduğu ve orjinal fotoğrafın shoplanarak sosyal medyaya servis edildiği görüldü. Gerçek fotoğrafın ortaya çıkmasıyla binlerce vatandaş, 'milletin bu sevinç ve gururlanmasını dahi heba ettiniz' diyerek İBB yönetimini eleştirdi.

BARIŞ SAVAŞ/SABAH