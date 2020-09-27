İBB yüzde 560 zam yaptı! Gazete bayileri isyanda...

BÜFELERİ YENİLEME ÜCRETİ 90 BİN İLE 300 BİN ARASINDA

Büfe binalarının yenileme bedeli olarak da 80 bin TL ile 300 bin TL arasından fiyat belirlendiğine dikkat çeken Karasu, "Yeni büfelerin parası için de 12 aylık taksit belirlemişler. Ama büfeleri 12 ay sonra teslim edecekler. 12 ay sonra teslim edeceğiniz, ürün skalasını genişleteceğiniz 200 bin TL'lik bir büfenin taksitini biz şimdiden nasıl ödeyeceğiz? Biz bu kârlara geçmeden bu yüksek kiraları nasıl ödeyeceğiz?" dedi.

Bahçelievler'deki bir büfe işletmecisi Muhammet Köroğlu: "13 yıldır işletmekteyiz. Kiramız 1410 liraydı. 5 bin liraya çıkarttılar. Bir de 90 bin TL büfe parası istediler. Zaten biz cüzi kârlarla çalışıyoruz. Pandemide de yarı yarıya düştü işler. Hala da durumumuz kötü. 1 Ekim'e kadar da ya kabul edin bu sözleşmeyi ya da anahtarı bırakın gidin diyor. Zaten 60-65 yaş üstü dışarı çıkmıyor. Benim şu saatte deli gibi AKBİL basmam lazımdı ama görüyorsunuz gelen giden yok. Sigaradan 5 kuruş, AKBİL'den 1000'de 5. Şimdi bu paralarla yeni kiralar ödenir mi siz düşünün. Bu zam olayı değil zaten, bırakıp gidin talimatı."

1700 TL'LİK KİRAYI 17 BİN TL YAPIYORLAR

Bakırköy metrosu önünde büfe işleten Murat Yanbeyi: "Ocaktan beri bizden kira almadılar sözleşme yenilenmediği için. Şimdi hepsini toplu istiyorlar. Bir de üstüne kirayı arttırdılar. Benim kiram 1700 TL idi, şimdi 8 bin TL istiyorlar. 100 bin lira da kiosk(büfe binası) bedelini istiyorlar. Büfe İstanbul diye bir marka kurmuşlar. O marka için de her ay isim bedeli olarak kiranın yüz 10'unun işletme bedeli istiyorlar. Yani toplamda her ay benden 17 bin 733 TL istiyorlar. Bunu bayilerin yüzde 90'u yapamaz. Bırakın gidin diyorlar yani. Bizi yandaş olarak yaftalıyorlar. Nasıl o parayı çıkarabilirim. Tost, hamburger yok. Akbil, sigara, gazete satıyoruz. Burası bir rant kapısı değil ama belediye öyle görüyor. İmkânı yok ödememizin."