CHP'li belediyelere büyük öfke! 'Cenaze burada İBB nerede?'

Çalışanlar, özellikle Bakırköy Belediyesi tarafından mevcut sözleşmenin daha da gerisinde hakların vadedildiğini ve kişisel haklarının zedelendiğini ifade etti. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan basın açıklamasının ardından belediye binasına yürüyen memurlar "CHP yerel seçimde toplu sözleşme haklarını iyileştirerek devam ettireceğini vadetti. Ancak Belediyenin dayattığı sözleşme mevcut sözleşmenin daha da gerisinde" dedi. Memurlar Başkan Kerimoğlu'nun isminin yazdığı balonları patlattı.

Sabah