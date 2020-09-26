Son dakika: Altın 5 haftanın en kötü seviyesinde! Fiyatlar uçacak diyenler ortada yok

Özer, bu ortamda gram altın yatırımcısı için ons altının iyi bir gösterge olabileceğine dikkati çekerek, şunları ifade etti:

"Şu sıralar ons altın 1.860 seviyesi ve çevresinde dengeleniyor. 1.835 dolar seviyesinden satışların karşılanmaya devam etmesi halinde önümüzdeki günlerde 1.900 dolar seviyesine doğru eğilim görülebilir. Buna karşın 1.835 doların altına sarkmalar olması halinde zayıf görünüm bir süre daha sürebilir. Bununla birlikte dolar/TL'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı sonrası test edilen rekor seviyelerde yumuşama var, ancak kurdaki tansiyon henüz dinmiş görünmüyor. Kurda 7,50 seviyesinin üzerindeki kalıcı seyirler ya da önümüzdeki günlerde oluşabilecek yeni rekor seviyeler ons altın düşse dahi gram altını yukarıda tutabilir."

Uzun vadeli yatırım için gram altının cazibesini koruduğunu aktaran Özer, "Gram altında 450 lira seviyesinden alım yönlü durulması mümkün. 450 liranın altındaki seviyelerde de kademeli alım daha uygun olabilir. Uzun vadeli yatırım için gram altın cazibesini koruyor." değerlendirmelerini yaptı.









