Finans tetikçilerinin altın vurgunu! Ekonomik faaliyetler "yastık altına" gömüldü

SPÜKÜLATÖRLER YİNE AMATÖRLERE YÜKSEK MALİYETLİ ALTIN SATTI

Sabah yazarı Prof. Dr. Kerem Alkin altın fiyatlarındaki son spekülatif fiyatlandırmayı ve medyadaki haberleri Sabah.com.tr için yorumladı.

Alkin, "Uluslararası finans sistemindeki büyük aktör konumundaki spekülatörler, başta altın olmak üzere pek çok emtia üzerinde büyük işlem yapma becerisine sahiptir. Bu spekülatörler 2 kez altını 2000 doların üzerine hareket yaptırmayı başardılar.

Yüksek maliyetle yakalanan ikinci derecedeki spekülatörler ise amatör yatırımcılara "gel gel" yaparak ellerindeki emtiayı amatörlere sattılar. Bunu yaparken manipülatif haberler havalarda uçuştu. Küçük amatör yatırımcılar, başta altın olmak üzere yatırımlarında çok dikkatli olmaları gerekir.

Altın fiyatlarına gelince; Pandemideki ikinci dalga korkusu petrol fiyatlarını yeniden 40 doların altına çekti. Petrol ile altın arasında güçlü ilişki var. Petrol fiyatları 50 dolara tırmanmadan altın fiyatlarında toparlanma olacağını beklememek gerekir." dedi