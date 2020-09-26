ÖZELLİKLERİ SAYMAKLA BİTMİYOR

Yerli ve milli yazılım kartı yurt dışından ithal edilen ürünlere göre oldukça farklı teknolojik özelliklere sahip.

Kablosuz haberleşme arayüzüne sahip tüm sistemler ve diğer Deneyap kartlarıyla iletişim kurmaya imkan sağlayan yazılım kartı, bluetooth vasıtasıyla Kablosuz Sensör Ağları kurulumuna, Wi-Fi ile yoğun veri aktarımına olanak tanıyor.

Çift Çekirdekli 32 Bit işlemcili kartın, birbirinden bağımsız çalışan iki adet çekirdeğe ve farklı uygulamaları eş zamanlı olarak gerçekleştirebilecek 80MHz ile 240MHz arası ayarlanabilir çalışma frekansına sahip güçlü bir işlemcisi bulunuyor.

2 MP kamerayı da bünyesinde barından kart, temel seviyede çeşitli yapay zeka uygulamaları ve görüntü analizi için kullanılan ek bir modül olarak dikkati çekiyor.

Temel seviyedeki ses algılama tabanlı yapay zeka uygulamalarının gerçekleştirilmesine imkan tanıyan kart, 3-eksen ivme ve 3-eksen dönü bilgisi veren algılayıcıyla da ek olarak ortam sıcaklık bilgisi verebiliyor.

Bir adet genel amaçlı, bir adet de sistem sıfırlama butonu bulunan kart, besleme kaynağından bağımsız olarak (USB ya da Li-Po batarya) her zaman 3.3V ve 5V gerilim çıkışı sağlıyor.

Yaygın olarak kullanılan Tümleşik Geliştirme Ortamları'ndan (IDE) Arduino IDE ile uyumlu olarak C++ programlama dili ile kodlanabilen kart, buna ek olarak, mikroişlemci programlama noktasında henüz yaygınlaşmaya başlamış Python programlama dili ile de kodlanabiliyor.

Kart, görsel öğeler yardımıyla kodlamanın algoritma seviyesindeki mantığını işleterek herhangi bir programlama dili bilmeden dahi kodlamaya imkan veriyor.