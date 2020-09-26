Liste güncellendi! 26 Eylül evde bakım maaşı yatan iller hangileri? e-Devlet ile evde bakım parası sorgulama...
Evde bakım maaaşı yatan iller listesi güncellendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak ödenen evde bakım aylığı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 2021 Ocak zammı ile evde bakım aylıklarına yapılacak zam oranı da belli olmaya başladı. Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri? e-Devlet giriş ile evde bakım parası sorgulama nasıl yapılır? İşte 26 Eylül evde bakım maaşı yatan iller güncel liste...
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İlk 6 aylık enflasyon verilerine göre evde bakım maaşı 1544 TL'ye çıkarılmıştı. Yılın ikinci 6 aylık dönemi ile birlikte yapılacak zam oranı netleşmeye başladı. Merkez Bankası'nın beklenti anketi sonucuna göre, 2021 Ocak ayında 4.4 zam yapılması bekleniyor. Bunun yanı sıra eylül ayı ödemelerinin hangi illere yapıldığı en çok araştırılan konular arasında. Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri? e-Devlet giriş ile evde bakım parası sorgulama nasıl yapılır? İşte 26 Eylül evde bakım maaşı yatan iller güncel liste...
2021'DE EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Merkez Bankası beklenti anketine göre, diğer ödemelere yüzde 4.4 zam yapılması bekleniyor. Beklenti gerçekleşirse, evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen aylık, 1.544 liradan 1.612 liraya çıkacak.
|1- Aksaray
|2- Tokat
|3- Afyonkarahisar
|4- Kırıkkale
|5- Ordu
|6- Kırklareli
|7- Diyarbakır
|8- Edirne
|9- Zonguldak
|10- Mersin
|11- Konya
|12- Şanlıurfa
|13- Tekirdağ
|14- Aydın
|15- Manisa
|16- Uşak
|17- İstanbul
|18- Denizli
|19- Bilecik
|20- Adıyaman
|21- Samsun
|22- Antalya
|23- Hatay
|24- Kayseri
|25- Bursa
|26- İzmir
|27- Giresun
|28- Adana
|29- Balıkesir
|30- Bolu
|31- Sakarya
|32- Osmaniye
|33- Çanakkale
|34- Karabük
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)
SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?
Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.
Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.