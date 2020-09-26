Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İlk 6 aylık enflasyon verilerine göre evde bakım maaşı 1544 TL'ye çıkarılmıştı. Yılın ikinci 6 aylık dönemi ile birlikte yapılacak zam oranı netleşmeye başladı. Merkez Bankası'nın beklenti anketi sonucuna göre, 2021 Ocak ayında 4.4 zam yapılması bekleniyor. Bunun yanı sıra eylül ayı ödemelerinin hangi illere yapıldığı en çok araştırılan konular arasında. Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri? e-Devlet giriş ile evde bakım parası sorgulama nasıl yapılır? İşte 26 Eylül evde bakım maaşı yatan iller güncel liste...

2021'DE EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası beklenti anketine göre, diğer ödemelere yüzde 4.4 zam yapılması bekleniyor. Beklenti gerçekleşirse, evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen aylık, 1.544 liradan 1.612 liraya çıkacak.