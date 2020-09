İlk 1000'e giren firmalar açıklandı! İhracatın yüzde 62’si onlardan...

Türkiye'nin ilk 1.000 ihracatçı firması açıklandı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan listede toplamda 856 firma listede yerini korurken, 144 firma listeye bu yıl giriş yaptı. Her iki yılda listede yer almayı başaran 856 firma, 2019'da 97.1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken listeye yeni giren 144 firmanın ihracat performansı ise 5.8 milyar dolar oldu. Böylece toplamda ilk 1.000 ihracatçı firma yaklaşık 103 milyar dolarlık ihracatla toplam ihracatın yüzde 62'sini yaptı. Türkiye'nin ihracat şampiyonu ilk 10 firmada Ford Otomotiv, 5 milyar 869 milyon dolarlık ihracatla liderliğini korurken, Toyota 4 milyar 232 milyon dolarla ikinci, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. ise 3 milyar 511 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı. Bir önceki yıl 9'uncu sırada bulunan Oyak- Renault ise sıçrama yaparak 2 milyar 385 milyon dolarlık ihracatla dördüncü sıraya yükseldi.TİM tarafından hazırlanan, Turkuvaz Medya'nın da sponsorlarından olduğu "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı Prestij Kitabı"nın basın tanıtım toplantısında konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020'de pandemiye rağmen Türkiye'nin ekonomik alanda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında pek çok açıdan pozitif olarak ayrıştığını söyledi. Pekcan, "Türkiye geçtiğimiz sene küresel ihracatın yüzde 3.6 küçüldüğü bir dönemde ihracatını yüzde 2.1 artırarak 180.8 milyar dolar ile dünyada ihracatını en çok artıran 6'ncı ülke konumundadır" dedi. Hizmetler sektöründeki atılımlara paralel olarak da geçen sene hizmet ihracatının yüzde 10 arttığını dile getiren Pekcan, "65 milyar dolar seviyesine ulaştı. Ticaret fazlamız da yüzde 16 artarak 36.2 milyar dolar oldu" diye konuştu. 2019'da yüksek teknolojili sanayi ürün ihracatının payının hâlâ yüzde 3.5 olduğunu da söyleyen Pekcan, "Orta ileri teknolojili sanayi ürünü ihracatı yüzde 36.4 ile ihracatımızda en yüksek paya sahip. Üretim ve ihracata ilişkin izlediğimiz stratejilerin ve sunulan teknolojilerin önemli kısmı ileri teknolojide daha fazla mesafe kat etme sağlama yönündedir. Üreticilerimizin kendi özgün yaklaşım stratejileriyle yerlilik oranımızın da her geçen gün yükseldiği ihracat kompozisyonunu göreceğimizi değerlendiriyorum. Geçtiğimiz sene ihracatın yüzde 4.2'si ithalatımızın da yüzde 5.3'ü yerli paralarla gerçekleşti. Önümüzdeki dönemde bu oranın daha yukarı çıkmasını öngörüyoruz" şeklinde konuştu.TİM Başkanı İsmail Gülle ise "2019'da küresel ticaretteki tüm olumsuzluklara rağmen, hükümetin destekleri ile rekoru 180.8 milyar dolara taşıyan ihracatçılar Türkiye'ye haklı bir gurur yaşattı" dedi. Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü: "TİM olarak 'Yüksek Teknolojili' ve 'Katma Değerli İhracata' büyük önem vermekteyiz. Araştırmamıza katılan firmaların 189'u, 2019'da 10 milyar liraya yakın Ar-Ge harcaması gerçekleştirdi. Bu firmalarda Ar-Ge harcamalarının payı ise, 2018'de yüzde 1.71 olurken, 2019'da yüzde 2.65'e yükseldi. Öyle ki yaptığımız analizlerde, Ar-Ge harcamasında her 1 birimlik artışın, ihracatta 0.24 birimlik artış sağladığını tespit ettik. Diğer bir deyişle, Ar-Ge'ye harcanan her 1 dolar, ihracatta 2.15 dolar olarak ülkemize geri dönüyor." Gülle, "Tüm arzumuz ihracatta yüksek teknoloji kullanan firmalarımızın sayısını arttırmak ve ihracat içinde oranını yükseltmek" dedi.Listede 2018'e göre yükselme başarısı gösteren ihracatçı sayısı 416 olurken bu firmalar, 2018 yılında 30.8 milyar dolar 2019 yılında ise yüzde 24.4'lük artış ile 38.3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.Türkıye'nın ilk 1.000 ihracatçı firmasının gerçekleştirdiği ihracatın sektörel dağılımında da otomotiv ilk sırada. Otomotiv sektöründe gerçekleşen ihracat toplam ihracatın yüzde 27.3'ünü oluştururken Türkiye toplam ihracatındaki payı yüzde 18.4 oldu. İlk 1.000 ihracatçı listesinde yer alan firmaların Kimyevi Maddeler ve Mamulleri sektörünün ihracatı toplamın yüzde 12.3'ünü oluşturdu. Çelik sektörü ise toplam ihracatın yüzde 11'ini oluştururken, Türkiye toplam ihracatında bu pay yüzde 8.4 olarak gerçekleşti.Türkiye'nin ilk 1.000 ihracatçı firma sıralamasında 526 firmanın ihracat ve yurtiçi satışları arasındaki doğrudan ilişki var. Bir birimlik ihracat artışının yurtiçi satışlarda 1.1 birimlik bir artışa neden olduğu tespit edildi. 1 dolarlık ihracat artışı yurtiçi satışları da 0.78 dolar arttırdı.Listede yer alan 48 firma ihracatta yüzde 100'ün üzerinde bir büyüme yakalamayı başarırken miktar bazında en yüksek artışlar yine otomotivde oldu. TÜPRAŞ'ın ihracat 1 milyar doların üzerinde artışla ilk sırada yer alırken, Oyak Renault ve Ford da ilk sıralarda yer aldı. İstanbul Altın Rafinerisi, Tosçelik, Ferrero, Ram Dış Ticaret ve FNSS de en çok ihracat artışı yakalayan firmalar olarak dikkat çekti.

Sabah